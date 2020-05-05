Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 251 bin 575'e virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 584 bin 174’e yükseldi. Birleşik Krallık'ta corona virüs nedeniyle can kaybı 30 bini geçti. Böylelikle Birleşik Krallık Avrupa'da can kaybının en yüksek olduğu yer oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre; Birleşik Krallık'ta corona virüs nedeniyle can kaybı 30 bini geçti. İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda'daki rakamları kapsayan Birleşik Krallık böylelikle Avrupa'da can kaybının en yüksek olduğu yer oldu.







