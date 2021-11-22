Yaklaşık 2 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Avrupa'da da önlemler sıkılaştırılmaya başladı. Alınan önlem kararları ise protestolarla karşılandı. Belçika ve Hollanda'da eylemciler polisle çatıştı.

500 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

DSÖ Bölge Direktörü Hans Kluge, kıta genelinde önlemler sıkılaştırılmazsa, bahar aylarına kadar 500 bin kişinin ölebileceğini belirtti.

Avusturya geçen hafta Kovid aşısını, Şubat'ta yürürlüğe girecek bir düzenlemeyle yasal zorunluluk haline getiren ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Komşu Almanya'da da siyasetçiler yoğun bakım yatakları dolar ve yeni vaka rekorları kırılırken, benzer önlemleri tartışıyor.

AVUSTURYA'DAN DÖRDÜNCÜ TAM KAPANMA

Avusturya, pandeminin başlangıcından bu yana dördüncü kez tam kapanmaya gitti.

Yetkililer, halka iş, egzersiz ve gıda alışverişi dışında evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Restoranlar, barlar, kuaförler, tiyatrolar ve temel hizmetler sunmayan tüm dükkanların kapanması isteniyor. Önlemler 12 Aralık'a kadar sürece, ancak yetkililer 10 gün sonra bir yeniden değerlendirme yapacaklarını vurguladı.

ORT televizyonuna konuşan Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein hükümetin "şimdi harekete geçmek" zorunda kaldığını söyledi.

Mueckstein "Kapanma, görece sert bir önlem olsa da, buradaki vakaları azaltmak için bu balyoz tek seçenek olarak kaldı" dedi.

GÖSTERİLER VE ÇATIŞMALAR

Hafta sonu bazı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere karşı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de onbinlerce kişinin yürüdüğü eylemin ardından, göstericiler polisle çatıştı.

Protestocular, aşısızların kafelere, restoranlara ve eğlence mekanlarına girmesini kısıtlayan Kovid pasaportu uygulamasına karşı çıktı.

Barışçıl başlayan eylemde, bazı göstericilerin attığı taş ve hava fişeklere polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla karşılık verdi.

Komşu Hollanda'da da üst üste üçüncü gece çatışmalar yaşandı. Güneydeki Rosendaal kentinde bir ilkokul kundaklanırken, Enschede'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumartesi günkü olaylarda Lahey kentinde göstericiler bisikletleri ateşe vermişti. Cuma günü de Rotterdam'da şiddet olayları yaşanmış, polis araçları kundaklanmış, polis de ateş açmıştı. Polis kurşunlarıyla yaralanan dört kişinin hastanede olduğu belirtildi.

Hollanda'da üç haftalık kısmi kapanma uygulanıyor. Restoranlar erken kapanırken, spor müsabakalarına taraftar giremiyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta eylemler düzenlendi.