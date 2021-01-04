Köln kentinde 9 bin metrekarelik alana kurulu, Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha'nın (Paşa) iflası açıklandı. Daha önce iflas başvurusu yapan ancak Koronavirüs yardımları ve hijyen konsepti ile yeniden açılan Pascha, ikinci dalgaya dayanamadı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'da yeniden kapanma kararları gelince, 60 sabit çalışanın işine son verildi. Pascha'yı işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, “Artık dayanamazdık. Tüm işçilere çıkış verdik ve altı rakamı bulan aylık masrafları karşılayacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.

Yedinci katın adı: Türkiye

Genelev binasının ne olacağı bilinmiyor. Her kata bir ülkenin adının verildiği, 7'nci katın adının Türkiye olduğu genelev, “Memnun kalmayanların parasını iade” garantisiyle çalışıyordu.

Günde ortalama 150 seks işçisinin çalıştığı genelev, artık kapılarını açamayacak. Pascha’da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.





İlgili Haberler Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?



