Ankara Şehir Hastanesi 6 blok ve 8 hastaneden oluşuyor. Bunların arasında; kalp damar hastalıkları hastanesi, nöroloji, ortopedi hastanesi, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi de var. Ayrıca fizik tedavi ve yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi yapılıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın mensuplarıyla bir araya gelip hastaneyle ilgili soruları yanıtladı.

Açılışı yapılan hastanenin özellikleri nedir?

Bugün bir ay kadar oldu şehir hastanemizin hasta kabulü. Daha önce açılan 8 hastanemiz ve bunlara ilave olarak 9’uncusu olan Bilkent’teki şehir hastanemiz de 1 ay kadar önce hasta kabulüne başladı. 14 Mart’ta ise Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla resmi açılışı olacak.

82 MİLYONA NİTELİKLİ HİZMET

Şehir hastanesinin nasıl bir farkı var?

Türkiye’nin gelişmiş en ileri sağlık kuruluşlarını yapıyor olmaktan öte geleceğin dünyasının hastanelerini inşa ediyoruz. Biz özellikle yeni dönemde tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu; vaktinde, kaliteli, nitelikli sağlık hizmetine kolayca erişilebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı kendimize hedef belirledik. Ülkenin en ücra köşesine kadar 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli nitelikli ve daha da önemlisi sürdürülebilir sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Burada şehir hastaneleri sağlıkta dönüşümün önemli bir noktası, önemli bir merhalesi olmaya başladı. Şehir hastanelerini hastanın artık o son nokta sevk edilmediği hastane olarak konumlandırmak istiyoruz.

ÜLKELERDEN TALEP GELİYOR

Anadolu’da başka örnekleri olacak mı?

Her geçen gün şehir hastanesi markalaşacak. 13 şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor. Diğerlerinin de ihale süreçleri sürüyor.

Türkiye’nin sağlık modeli başka ülkelerin ilgisini çekiyor mu?

Kazakistan ve Romanya’dan benzer hastanelerin yapımı konusunda talep geldi. Malezya ile ücreti karşılığında sağlık sistemimizin transferi konusunda görüşmeler yapılıyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde hangi imkanlar var?

3 bin 711 yataklı. 900 polikliniği, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathanesi var. 2 tanesi hibrit ameliyathane. Yani anjiyo ile aynı anda açık kalp müdahalesi yapılabiliyor. Bütün birimleriyle devreye girdiğinde 7 bini sağlıkta olmak üzere 12 bin kişi çalışacak. Şu anda çalışan 4 bin kişinin yarısı sağlık çalışanı, 900’ü hekim.

Memnuniyet seviyesi ne düzeyde?

Bizim gibi yüzde 73’lerde memnun olan ülke yok. Sağlık kapsayıcılığında dünyada bizim gibi tüm nüfusunu kapsayan bir sağlık sistemi yok. Artı biz nerelerde geriyiz diye sorsanız. Kişi başı hekim sayısı, yatak sayısı ve benzeri noktalarda yer yer geriyiz.

Hastalar hangi hizmetler için katılım payı ödüyor?

Bizde katılım payının alındığı sağlık hizmetlerinde sadece poliklinik hizmetleridir. O da 6-7-8 lira arası. Yoğun bakımdan, acilden, yatan hastadan, ameliyat edilen hastadan, tetkiklerden alınmaz.

İNSAN KAYNAĞIMIZ VAR

Sağlıkta insan kaynağı en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor.

Geçen yıl tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısı 14 bin 545. Bu anlamda da biz insan kaynağımızı yetiştirebilir altyapıya sahibiz.

HASTA GARANTİSİ VERMEDİK

Buralarda hasta garantisi veriliyor mu, köprü ve yollardaki gibi bir durum söz konusu mu?

Şehir hastanelerinde hasta garantisi diye bir şey söz konusu değil. Şehir hastanelerindeki yapı şu: Hastadan bağımsız ödenen kullanım bedeli yani kira var. Bu sabit. Bir de hizmetlere karşı verdiğiniz bir ücret var.