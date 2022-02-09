Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan araç parkında TIR'ın dorsesinde kaçak göçmenlerin bindiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parka gitti. Polis TIR’ın dorsesinde yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakların çantalarında yapılan aramada şişme lastik bot bulundu. Göçmenlerin, TIR'ın dorsesinin mührünü söküp Avrupa ülkelerine gitmek için kaçak olarak TIR'a bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA