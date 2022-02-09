Türkiye Avrupa'ya gitmek isterken yakalandılar! TIR dorsesinde umuda yolculuk

Avrupa'ya gitmek isterken yakalandılar! TIR dorsesinde umuda yolculuk

Türkiye

Avrupa'ya gitmek isterken yakalandılar! TIR dorsesinde umuda yolculuk

Tekirdağ'da Avrupa ülkelerine gitmek için gizlice TIR'ın dorsesine binen Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, polis tarafından yakalandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan araç parkında TIR'ın dorsesinde kaçak göçmenlerin bindiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parka gitti. Polis TIR’ın dorsesinde yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakların çantalarında yapılan aramada şişme lastik bot bulundu. Göçmenlerin, TIR'ın dorsesinin mührünü söküp Avrupa ülkelerine gitmek için kaçak olarak TIR'a bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

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