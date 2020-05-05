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Magazin Avukat Aslı Çelik Hatemi, evde tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor

Avukat Aslı Çelik Hatemi, evde tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor

Magazin

Avukat Aslı Çelik Hatemi, evde tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor

Başarılı kariyeri ile isminden sıkça söz ettiren Avukat Aslı Çelik Hatemi, evde kaldığımız şu günlerde günlük rutinini MAG Okurları ile paylaştı.

05 Mayıs 2020, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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Çocukların dersleri ve online çalışma hayatı ile günün büyük bir bölümünün geçtiğini belirten başarılı avukat, erken saatlerde yaptığı yürüyüşler ile sağlıklı ve zinde kalmaya çalıştığını belirtiyor. Günlük koşturmacanın içerisinde bir çok şeyi gözden kaçırdığını da dile getiren güzel anne, “ Bu süreçte, kesinlikle herkesin bir parça kendi içine döndüğünü düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu ve birçok şeyin de aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oldum. Umarım hepimiz, millet olarak bu günleri en az zararla ve sağlıkla atlatırız" dedi.

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