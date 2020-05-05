Avukat Aslı Çelik Hatemi, evde tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor

Çocukların dersleri ve online çalışma hayatı ile günün büyük bir bölümünün geçtiğini belirten başarılı avukat, erken saatlerde yaptığı yürüyüşler ile sağlıklı ve zinde kalmaya çalıştığını belirtiyor. Günlük koşturmacanın içerisinde bir çok şeyi gözden kaçırdığını da dile getiren güzel anne, “ Bu süreçte, kesinlikle herkesin bir parça kendi içine döndüğünü düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu ve birçok şeyin de aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oldum. Umarım hepimiz, millet olarak bu günleri en az zararla ve sağlıkla atlatırız" dedi.

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