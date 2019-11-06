Avukat Can Yaman!

Can Yaman aslında bir avukat. Hukuk okumasına rağmen oyunculuğu tercih eden Can Yaman,

Liseyi birincilikle bitiren Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.

2012 yılında mezun olan Can Yaman, oyunculuk tutkusundan vazgeçmedi.

Boş zamanlarında ofise uğruyor

İki işi bir arada götüren ünlü ismin Bebek’te hukuk bürosu var.

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Yaman, boş zamanlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olmak için ofise uğruyor.

Önceki gün de ofisin penceresinde böyle görüntülendi.

Yeni dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Can Yaman, yeni dizi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Can Yaman hayranları şimdiden heyecanla beklemeye başladı.

Yapımcı Faruk Turgut, Can Yaman’a eşlik edecek kadın başrol oyuncusu için 4 ismin öne çıktığını söyledi.

Bensu Soral, Melisa Aslı Pamuk, Elçin Sangu, Melisa Şenolsun…