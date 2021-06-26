Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyu davasında karar çıktı!
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu hakkında kararını verdi. Daire, davranışı hakaret olarak değerlendirerek, Yoylu'nun 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
26 Haziran 2021, Cumartesi 08:10 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, daire ayrıca hakim Mehmet Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.
HAKARET KABUL EDİLDİ
Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.