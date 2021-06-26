Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, daire ayrıca hakim Mehmet Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.

HAKARET KABUL EDİLDİ

Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.



