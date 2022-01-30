35 yaşındaki Rafael Nadal, 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda 25 yaşındaki Rus rakibi Daniil Medvedev'i 2-0'dan dönerek 3-2 ile mağlup etti.

Rafael Nadal, Medvedev'i 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti ve Avustralya Açık Tek Erkekler'de şampiyon oldu.

İspanyol tenisçi, 35 yaşında kariyerinin 21. Grand Slam'ini kazandı. Rafael Nadal, Avustralya'da 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak Federer ile Djokovic'i geçti ve en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.

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