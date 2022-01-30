Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal oldu
Avustralya Açık tenis turnuvasının finalinde Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düşmesine rağmen zafere ulaşan isim Rafa Nadal oldu. Nadal, Avustralya'da 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak Federer ile Djokovic'i geçti ve en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.
30 Ocak 2022, Pazar 17:29 Son Güncelleme:
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35 yaşındaki Rafael Nadal, 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda 25 yaşındaki Rus rakibi Daniil Medvedev'i 2-0'dan dönerek 3-2 ile mağlup etti.
Rafael Nadal, Medvedev'i 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti ve Avustralya Açık Tek Erkekler'de şampiyon oldu.
İspanyol tenisçi, 35 yaşında kariyerinin 21. Grand Slam'ini kazandı. Rafael Nadal, Avustralya'da 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak Federer ile Djokovic'i geçti ve en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.
En çok grand-slam kazanan erkek tenisçiler:
- 21 Rafael Nadal
- 20 Novak Djokovic
- 20 Roger Federer
- 14 Pete Sampras
- 12 Roy Emerson
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