Dünya Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Dünya

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla sınırların kapanması nedeniyle ülkelerine dönemeyen 220 Avustralyalı, yaklaşık bir yıl aradan sonra özel seferle ülkelerine gitti.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 20:44 Son Güncelleme:
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Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede yaklaşık bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü.

Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na gelen Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağı, 220 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine hareket etti.

AA

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