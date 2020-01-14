Avustralya'da aylardır devam eden yangınların dumanının yakın Dünya'yı tam tur saracağı NASA tarafından açıklandı. Aylardır süren ve Avustralya kıtasını tam manasıyla cehenneme çeviren yangınlar dumanını Pasifik'e doğru itmeye başladı.

NASA dumanın neden olduğu puslu havanın yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçtiğini, 8 Ocak'ta ise dünyanın etrafında yarım tur atacak konuma geldiğini açıkladı. ABD uzay ajansı, dumanın çok yakın bir sürede tam tur dünyayı çevireceğini açıkladı.

28 kişi hayatını kaybetti

Yüzlerce alanda çıkan çalı yangınları Avustralya'da en az 28 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 binden fazla evin yok olmasına neden oldu. Uzmanlar, yangınların görülmemiş ölçeği ve yoğunluğunun iklim değişikliği ile daha da kötüleştiğini açıklıyor.

Dumanın Dünya etrafında dolaşması

NASA, Avustralya yangınlarındaki dumanın nasıl dünyayı dolaşabildiğine de belirtti. NASA, yangının çok büyük olduğunu ve alışılmadık genişlikte ve sayıda "pyrocumulonimbus" hareketine sahip olduğunu açıkladı. Pyrocumulonimbus, yangın kaynaklı gök gürültüsü ve fırtına anlamına geliyor.

Pyrocumulonimbus hareketi dumanı stratosfere yükseltiyor. Avustralya yangınlarında bu yükseklik 17.7km ile rekor seviyeye çıkmış durumda. NASA, stratosferdeki dumanın kaynağından kilometrelerce uzaklaşabileceğini ifade ediyor.

Dumanın yere yaklaşması tehlikeyi arttırıyor

Avustralya yangınlarında duman Güney Amerika'da gökyüzünün rengini değiştirmiş ve Yeni Zelanda'yı hava kalitesi sorunları ve zirvedeki kar renginin değişmesi gibi dramatik biçimlerde etkilemişti.

Sidney, Melbörn, Kanbera gibi Avustralya'nın en büyük şehirlerinde de hava kalitesi seviyesi en tehlikeli seviyeye dayandı.

Melbörn'de yaşayanlar hava kalitesinin kritik seviyeye düşmesiyle ilgili halk sağlığı alanında endişelerini dile getiriyor.





Bu haberi de okudular Avustralya'daki yangın faciası: 480 milyon hayvan öldü