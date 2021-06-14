Avustralya’da fare istilası! Gözünü kemirirken uyandı ve…

Avustralya'nın başı fare istilasıyla belada. Çok yoğun bir istilayla karşılaşan hükümet çaresiz.

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

Fare istilasına henüz kesin bir çözüm bulunamamışken krizin boyutlarını gözler önüne seren bir haber geldi.

Aşılama ve pandemi önlemleri ile koronavirüsü kontrol altına alan Avustralya’da Sydney'in yaklaşık 400 kilometre uzağındaki Narromine'de yaşayan çiftçi Mick Harris ve eşi tabiri caizse hayatlarının şokunu yaşadı.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, kadın farenin gözünü çiğnediğini fark ederek uyandı. Gazeteye konuşan Harris, 'İki çocuğumuz var. Uyandığında eşim ağlıyordu, çünkü bir fare çocuklarımızın yatağındaydı' dedi.

Ülke basını yaşanan olayları 'Fare vebası' başlıkları ile okurlarına duyururken, uzmanlar aylardır süren fare istilasını 'son 30 yılın en kötüsü' olarak nitelendiriyor.

Fare istilası nedeniyle bölgedeki süpermarketler yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kalırken, içme sulularının da tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı.

O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.