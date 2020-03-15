Border Collie kırması Bear isimli köpek, Avustralya'daki korkunç yangında 50'ye yakın koalanın yararlı olarak kurtarılmasını sağladı. Bear, sahibi tarafından terk edildikten sonra kurtarma köpeği oldu. Bear: Koala kahramanı isimli belgeselin bu hafta çekilmesi planlanıyor. Hiperaktif ve obsesif-kompulsif doğası nedeniyle eski sahipleri tarafından terk edilen Bear, canlı koalaları tespit etmek için eğitildi ve 100 metreye kadar dışkı ve kürkleri koklayabilen tek köpek.

Bear, son yangınlar sırasında Yeni Güney Galler ve Queensland'ın yıkılmış bölgelerine gönderildi ve burada en az 50 yaralı ve yetim koalanın bulunmasını sağladı.

Tyson Mayr isimli gezgini Bear'in belgeselini sunan kişi olacak. Bear, yanmış bölgelere gönderilmeden önce özel çoraplar giyiyor. Koala kokusu aldığında ise oturarak tepki veriyor.





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