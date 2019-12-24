Avustralya’da ağustostan beri süren gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mavi Dağlar’a sıçradı. Yeni Güney Galler bölgesindeki dağları kaplayan alevler yüzünden 9 kişi öldü. 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilat kullanılamaz hale geldi. Mavi Dağlar’da yaşayan ve türleri yok olma tehlikesi altındaki koalaları kurtarmak için itfaiyeciler büyük çaba gösterdi. Sadece New South Wales eyaletinde yaşanan orman yangınlarında 350 koala ölmüştü. Alevleri uzaktan itfaiyeci ile birlikte izleyen bir koala yangının en acı fotoğraflarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bir iftaiyeci yangın bölgesinden kurtardığı koalaya su verdi.