Küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana gelen orman yangınları, eylül ayından beri Avustralya'yı etkisi altına aldı ve şiddeti giderek kuvvetleniyor. Ağustos ayında bu yana orman yangınında en az 24 kişinin öldüğü ve 28 kişinin kayıp olduğu kayıtlara geçti. Yangınların yaşadığı bölgelerinin yakınındaki kasabalarda gökyüzü kızıla büründü ve zehirli duman bulutuyla kaplandı. Yetkililer, yıkıcı orman yangınlarının en az Mart ayına kadar yanmaya devam edeceğini tahmin ettiği için Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya'da tahliye sürüyor ve acil durum uyarıları devam ediyor. Orman yangınlarının yarattığı toplam hasarın 600 milyon doları aştığı düşünülüyor. Dün, orman yangınları nedeniyle Avustralya'da hava sıcaklığı 49 dereceye ulaştı.

Yangınlar uydudan böyle görüntülendi

Askeri personel görevlendirildi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurdu. Yangınlar nedeniyle ilave yardıma ihtiyaç duyan topluluklar olduğunu vurgulayan Morrison, genel valinin onayıyla, yangından etkilenen bölgelerdeki topluluklara yardım için askeri birlikler konuşlandırılacağının altını çizdi.









Avustralya'daki yangınların nedeni ne?

Birçok insanın sorduğu bu soru karşısında bilim insanlarının kafası biraz karışık.

Yangın bölgeleri Google'da yayımlandı.

Bilim insanları, daha sıcak ve kuru bir iklimin yangınların daha sık ve daha yoğun hale gelmesine katkıda bulunacağı konusunda uzun zamandır insanları uyarıyor. Avustralya'nın birçok kısmı kuraklık seviyesindeki bölgeler üstelik, bazıları yıllardır bu seviyede. Bu da yangınların yayılmasını ve büyümesini kolaylaştırdı.

Veriler, Avustralya'nın 1910'dan beri genel olarak bir dereceden biraz daha fazla ısındığını ve Meteoroloji Bürosu'nun ısınmanın çoğunun 1950'den beri gerçekleştiğini gösteriyor.





Avustralya'daki ekolojik yıkımın faturası

Yeni Güney Galler Bölgesi

Biri Güney Sahili'ndeki Bodalla yakınlarında ve diğeri Viktorya sınırındaki Bombala'dan olan 2 kişi kayıp.

Pazar günü Yeni Güney Galler'de en az 150 orman yangını yaşandı.

18 kişi öldü.

Belçika'dan daha büyük 3.6 milyon hektarlık alan yandı.

Victoria Bölgesi

2 kişi öldü, 4 kişi kayıp.

50 yangın meydana geldi ve yanmaya devam ediyor.

784 bin hektarlık alan kül oldu.

330 yapı yıkıldı. Bir o kadar daha yıkılması bekleniyor.

Güney Avustralya

İkisi Kanguru Adası'ndan olmak üzere üç kişi öldü

4'ü kritik 17 bölgede yangın var.

88 ev kullanılamaz halde.

Kanguru Adası'ndaki yaklaşık 600 tesis, enerjisiz kaldı ve ekiplerin hasarı değerlendirmek için yangın alanına erişmesi biraz zaman alabilir.

Queensland

33 yangın yaşandı.

250 bin hektarlık alan kül oldu.

45 ev yıkıldı.

Batı Avustralya

2'si kritik, 35'ten fazla orman yangını yaşanıyor.

1,5 milyon hektarlık alan yok oldu.

1 ev yıkıldı.

Tazmanya

2'si kritik 23 orman yangını var.

30 bin hektarlık alan yandı.

2 ev yıkıldı.

Kuzey Bölgesi

5 orman yangını devam ediyor.

5 ev yıkıldı.

Cobargo'daki tahliye merkezinde bağışları düzenleyen Jesse Collins, Yeni Güney Galler'de orman yangınları devam ederken, su almanın ne kadar zor olduğu hakkında konuşuyor. Collins gözyaşlarını tutamıyor.









Hayvanlar kaçamadı

Orman yangınlarında mahsur kalan hayvanlar ne yazık ki feci şekilde can verdi. Yangın pek çok türün de neslinin tükenmesine yol açtı. Gümüş başlı Avustralya faresi, Avustralya balaban kuşu, kıvrımlı cep kurbağası yeryüzünden silinen türlerden yalnızca birkaçı.

Kendine özgü pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan ülkede ölen memeli hayvan, kuş ve sürüngen sayısının 480 milyonu aştığı ifade ediliyor. Koalalar yangından kaçabilecek kadar hızlı olmadıkları için yanarak can verdi.









Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, Yeni Güney Galler eyaletindeki kontrol edilemeyen yangından dolayı bölgede bulunan koala nüfusunun %30'unun ölmüş olabileceğini açıkladı. Tedavisi imkansız görünen yaralı koalalar ise ötenazi ile hayata veda ediyor. Ekoloji profesörü Chris Dickman, koalaların kurtulma durumunun ardından nesillerini devam ettirmesi için büyük zorluklar çekileceğini söyledi.

Binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yangın bölgesine yakın yaşayan insanlar maskelerle dolaşmak zorunda kalıyor.

Bebekler zehirli havada dünyaya geliyor

1 Ocak'ta, Avustralya'da bir hava kalitesi endeksi tehlike seviyesinin 23 katından fazla olduğu en kötü hava kalitesini kaydetti. Doğum yapmak için hastanelere gelen insanlar ne yazık ki, duman içinde kalmış odalarda bebeklerini dünyaya getirdi. Bu durum geleceğimizin ne kadar tehlike içinde olduğunun en korkunç göstergesi.

Doktor Steve Robson, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile yangın krizinin boyutlarını gözler önüne serdi.









"Bu sabah bir bebek dünyaya getirdik (dumanlı bir odada) ve çok sayıda doğum öncesi ziyaret yaptım. Yeni bir on yılın başlangıcı. Normalde iyimserlik ve umut zamanı olmalıydı. Bugün, her ebeveyn olacak çocuklarının ikliminin geleceği için korku duyduklarını söylüyor."

Avustralya'daki yangınlar için ne yapabiliriz?

İnsanların kilometrelerce öteden bile olsa desteklerini göstermek için yapabilecekleri adımlar var. Orman yangınlarının kurbanlarına yardım etmek ve hayatlarını riske atan asker ve kadınlara destek sağlamak için bağış ve bağış toplama, insanların uzaktan yardım edebileceği yollardır. Sosyal medya kampanyaları aracılığıyla farkındalığı artırmak da mesajı yaymanın iyi bir yoludur.

Yardıma ihtiyacı olanlara bağış yapmanın birçok yolu var. Avustralya'nın Kızıl Haç Afet yardım ve kurtarma fonu, yangından etkilenen topluluklar için tahliye merkezlerini ve kurtarma programlarını desteklemeye yardımcı oluyor.

NSW Kırsal İtfaiye Servisi ve Queensland İtfaiye Servisi gibi yerel itfaiye hizmetleri doğrudan bağış kabul ediyor.





RSPCA ise, bölgedeki hayvanların kurtarılması, tahliyesi ve tedavisi için çalışmalar yürütüyor. Sosyal medyadan yapılacak yardımlarla farkındalık yaratabilir ve maddi manevi destek olabilirsiniz.

Benzer şekilde, Dünya Yaban Hayatı Fonu, özellikle koalalar için koruma faaliyetlerini desteklemeye yardımcı olmak için bağış kabul ediyor.

Twitter'da açılan #PrayForAustralia etiketi ile sosyal medyada farkındalık yaratabilirsiniz.

posta.com.tr