Avustralya'daki yangında küllerden çiçekler açtı
Avustralya’da iklim krizinin etkisinde dört aydır yaşanan çevre trajedisinde ölen canlıların sayısı 800 milyonu buldu. Çoğu orman 16 milyon dönüm arazi yandı. Ancak New South Wales eyaletinde ateşin yok ettiği ormanlarda sağ kalan en küçük ağaç gövdesinde bile dallar filizlendi. Toprak çiçeklendi. Bu görüntüler, Avustralya halkı ile birlikte ciğerleri yanan dünyaya bir nebze umut oldu.
Orman yangınları 110 noktada etkisini sürdürüyor. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 180’e çıktı. Ancak yetkililer, kömür madenciliği ve hayvancılığın sıcaklık artışındaki payını gizlemek için günah keçisi aramakla suçlanıyor. Sıcaklığın yine 40 dereceyi aşması üzerine halihazırda yüzde 30’u kül olan Kanguru Adası’nda 4 bin 500 kişiye tahliye emri verildi. 26 kişinin öldüğü felakette bilançonun 4.4 milyar doları geçmesi bekleniyor.
Deve katliamı başladı
Avustralya devleti, aşırı üreyerek su kaynaklarını tüketen ve yangınların önünü açan yabani develeri öldürme kararı almıştı. 10 bin deveye yönelik ‘katliam’ başladı. Develere avcılar tarafından helikopterlerden ateş ediliyor. Operasyon, 5 gün sürecek. Bu insanlık dışı uygulamaya dünyadan tepki yağıyor. Ülkede 1.2 milyon deve var.