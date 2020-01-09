Orman yangınları 110 noktada etkisini sürdürüyor. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 180’e çıktı. Ancak yetkililer, kömür madenciliği ve hayvancılığın sıcaklık artışındaki payını gizlemek için günah keçisi aramakla suçlanıyor. Sıcaklığın yine 40 dereceyi aşması üzerine halihazırda yüzde 30’u kül olan Kanguru Adası’nda 4 bin 500 kişiye tahliye emri verildi. 26 kişinin öldüğü felakette bilançonun 4.4 milyar doları geçmesi bekleniyor.





Deve katliamı başladı

Avustralya devleti, aşırı üreyerek su kaynaklarını tüketen ve yangınların önünü açan yabani develeri öldürme kararı almıştı. 10 bin deveye yönelik ‘katliam’ başladı. Develere avcılar tarafından helikopterlerden ateş ediliyor. Operasyon, 5 gün sürecek. Bu insanlık dışı uygulamaya dünyadan tepki yağıyor. Ülkede 1.2 milyon deve var.