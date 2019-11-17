Reuters haber ajansı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Avustralya'da düşen yıldırımlar ve sert esen rüzgarın orman yangını tehlikesini artırdığını aktarıyor. Avustralya'nın batısındaki dört eyalette bir kez daha yangın alarmı verildi, doğudaki Queensland'de de Pazar gününün çok tehlikeli olduğu uyarıları yapılıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Darrel isimli adam, yangından ağır yaralı halde kurtulmayı başarmış bir koalaya yardım ediyor. Port Macquarie Koala Hastanesi'nin paylaştığı görüntüde, susuz kalan hayvana pet bardakla içecek veriliyor.









Video kaydı sosyal medyada büyük yankı buldu, görüntüyü izleyenlerden birçoğu yazdıkları yorumlarda gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi. Yetkililer, Kate ismini verdikleri koalanın elleri, ayakları, yüzü ve tüm vücudunun yandığını belirtiyor. Hastaneye getirildiğinde çok fazla susuz kalmıştı.

1 milyon hektardan fazla alan kül oldu

Yeni Güney Galler'de hayvanların üreme alanlarına ulaşan orman yangınlarının, 350 koalanın yaşamını yitirmesine yol açtığı tahmin ediliyor.1 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Yeni Güney Galler'de yangınlar felaket boyutuna ulaştı. Hafta içinde 16 yaşındaki bir gence yangınlardan birini çıkarma suçlaması yöneltildi.



















