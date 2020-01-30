Avustralyalı askerler yavru koalaları elleriyle besliyor

Avustralya'da devam eden orman yangınlarından kurtarılan birkaç koalayı, Avustralyalı askerler elleriyle besliyor. Ordunun resmi Instagram hesabından yayınlanan fotoğraflarda, askerlerin battaniyelerle kundaklanmış koalaları besleyip onlara sarıldıkları görülüyor. Avustralya'daki Crafers'daki Cleland Vahşi Yaşam Parkı'nda bulunan koalaların bu görüntüleri, görenlerin içini ısıttı. Askerler, tüylü dostlarıyla ilgilenirken oldukça memnun görünüyorlar.









Askerler ayrıca parkın içine tırmanma tahtalarının yapılmasına da yardımcı oldu.









Orman yangınlarının Eylül ayında başlamasından bu yana on binlerce koala yok oldu. Kanguru Adası Doğal Yaşam Parkı'nın sahibi Sam Mitchell, bu ayın başlarında Guardian'a verdiği demeçte, nüfusun yarısından fazlası ölmüş olabileceğini belirtti.





Yavaş hareket eden koalalar, yangınlardan kaçma fırsatı bulamıyor ve ne yazık ki yanarak can veriyor.

Avustralya halkı, yangın devam ederse ülkenin vahşi yaşamının tamamen yok olmasından korkuyor. Uzmanlar, milyarlarca hayvanın ölmüş olabileceğinden şüpheleniyor.

Kaynak: ABC News