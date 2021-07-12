Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

MEHMET AKİF ERSOY, İstiklal Marşı'ndan

15 Temmuz ispatıdır: Boş hayallere kapılmayın, ülkemizin kuruluş haritasında yükselenimizde Plüton var. Kimseye bırakmayız ülkemizi. Bırakmadık- bırakmayacağız! Su toplanması, ödem oluşmaması için bir-iki gün daha tuz alımına dikkat edelim. Haftanın ilk günü Ay-Mars kavuşumu var, önümüzdeki aya yansıyacak etkileri değerlendireceğiz. Merkür'ün Jüpiter’le, Güneş'in Neptün’le uyumlu açıları kesinleşecek. Hafta sonuna doğru sert etkiler devreye girecek. Elimiz erdiğince sağlıkla ilgili öngörüleri paylaşmaya çalışacağız.

Ay ve Venüs Mars ile kavuşuyor

Bu ay gerçekleşecek Ay-Mars kavuşumu, geçen ay ki kavuşuma benzer etkiler taşıyor. Toplum sağlığı çalışmaları, aşılamalar son hızıyla devam edecek. Ay, başı çeken odak noktası durumunda olduğundan bir ay boyunca besinlerle ilgili sağlık konuları, sindirim sistemi ve gebelik sorunları gündemde olacak gibi. Besinleri, taze tüketelim, bekletmeyelim, hazırlarken temizlik kurallarına dikkat edelim. Ay-Mars kavuşumu haritasında Merkür, Mars-Uranüs orta noktasında olacağından besin zehirlenmeleri, yaz ishalleri, kas ve sinirlerle ilişkili zorlanmalar, kramplar, el-kol bölgesi yaralanmaları konusunda özellikle dikkatli olmak gerekiyor.

Islak ya da nemli kalmayalım

Haftanın ikinci günü gerçekleşecek Venüs-Mars kavuşumu üreme sistemi enfeksiyonlarına işaret ediyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, mantar gibi nem kaynaklı ve sinsi mikrobik hastalıklar önümüze gelebilir. Terlediğimizde ya da ıslandığımızda üstümüzü mümkün olduğu kadar çabuk değiştirmeye çalışalım. Üreme sistemi organları nemi sevmez, özellikle hassas olduğundan mantara ve sinsi enfeksiyonlara çok açıktır. Kuru tutmak ve kullandığımız tüm malzemelerin temizliğine özen göstermek gerekir. Çamaşırlarımızı, havlularımızı her zamankinden daha sık yıkamaya çalışalım.

Kronik hastalıklara dikkat

Asteroit Hades ve Uranüs'ün pozisyonları sinsi kronik hastalıkların kendini göstermeye başlayabileceğine işaret ediyor. Tansiyon yükselmesi, kan şekeri düzensizlikleri gibi sık görülen kronik hastalıklar gün yüzüne çıkabilir. Başımız döndüğünde, halsiz hissettiğimizde, ağız kuruluğu ya da çarpıntı yaşadığımızda "sıcaktandır" demeyelim. Tansiyonumuza baktıralım, şekerimizi ölçtürmeye çalışalım. Bu tip küçük kontrolleri basit ev bakımı aletleriyle de yapabiliriz. Ölçümlerde bir özellik varsa üzerine düşmek gerekiyor. Sağlık kuruluşuna ya da aile hekimimize gidip detaylı bakılmamız akıllıca olur.

Uyumlu açılar destek veriyor

Ay duygularla da ilişkilidir. Mars ile kavuşumu öfkeli hissetmemize, huzursuzluğa, duygusal sorunlar yaşamamıza yol açabilir. Neyse ki haftanın ilk gününden itibaren uyumlu açılar devreye giriyor. Zihin aktiviteleriyle, düşüncelerle ilişkili Merkür Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Olumlu düşünmemiz, ümitlerimizi canlı tutabilmemiz kolaylaşacak. Sinirlerle, akciğerlerle ilişkili sorunlar da daha hızlı düzelecek. Hafta ortasında Güneş-Neptün uyumlu açısı kesinleşiyor. Bu dönemde Neptün'ün olumlu yüzünü kullanmaya çalışalım. Meditasyon, dua, yaratıcı imgeleme beden direncimizi de arttıracak. Güneş Pollux yıldızıyla birleşiyor. Aslında zorlu bir yıldız Pollux ama Neptün ile uyumlu açının yardımıyla çok uzun süredir devam eden sorunlar son bir gayretle çözüme ulaşabilecek.

Gebelik ve hasat konuları ile ilişkili asteroit Ceres (bu başlık görselin üzerinde kalabilir)

Asteroit Ceres de dikkat çekiyor

Asteroit Ceres tıbbi astrolojide gebelik, besleme, beslenme konularıyla ilişkilidir. Bu haftaki gökyüzü olaylarında Ceres özellikle dikkat çekiyor ve zorlu Algol yıldızlarıyla kavuşum yapıyor. Gebelik ve emzirme konularıyla ilişkili sorunlar yaşanabilir. Gebeler, karışık veya içinde ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri yemeyelim! Reflü dediğimiz yiyeceklerin hazmedilmemesi sorununa karşı az az sık sık yiyelim, yatmadan hemen önce yemeyelim ve yastığımızı biraz daha yüksek tutalım. Emziren anneler de kesintiler ve süt gelmemesi durumunda morallerini bozmadan emzirmeye devam etsinler. Süt gelmiyor gibi hissetsek de minikler alıyorlar besinlerini merak etmeyin. İçinize sinmiyorsa bebeğimizi haftada bir tarttırabiliriz.

Hafta sonunda Güneş-Plüton karşıtlığı var

Güneş-Plüton açıları hem tüm beden olarak, hem de hücresel düzeyde yenilenme kabiliyetimizi arttırır. Sert açılarda bu biraz daha zorlukla gelebilir, gecikebilir. Güneş ruhsal yetenekler, şans ve başarı vaat eden şanslı Procyon yıldızı ile kavuşum yapacak. Enerjimiz artırabilir, ama Plüton'un sert etkisiyle bu enerji öfkeye, agresyona da dönüşebilir. Olumlu düşünmeye çalışalım, acelecilikten, kararsızlıktan ve ihmalden kaçınalım. Procyon köpek ısırmalarıyla ve havayla bulaşan mikrop ya da zehirlerle de ilişkili olduğundan maske kullanmaya, tanımadığımız köpeklerden korunmaya özen gösterelim. Yaralanmalar, göz-kulak sorunları önümüze gelebilir; yüz bölgemizi aşırı rüzgâr durumunda koruyalım. Procyon kıyılarla ve dönüşümle de ilişkilidir. Özellikle deniz kıyısında mikrop kapmaya, rüzgâr nedenli tehlikelere karşı önlem almak gerekebilir. Temizliğinden emin olmadığımız sulara girmesek iyi olur.

Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalınız!