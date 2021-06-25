Ayakkabı alışverişini her ne kadar seviyor olsak da, satın aldığımız ayakkabının hemen eskimesi ve yıpranması moralimizi bozabilir. Birkaç basit yöntemle ayakkabılarınızı ilk günkü yeniliğine kavuşturmanız mümkün. Elbette ayakkabıları giyerken de dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Gelin ayakkabının ömrü nasıl uzatılır öğrenelim...

Aynı ayakkabınızı her gün giymekten kaçınmalısınız. Ayakkabınızın formunu korumak için giydiğiniz ayakkabıyı ertesi günü giymemelisiniz ve dinlendirmelisiniz.

Kapalı ayakkabılarınızı çorapsız giymekten kaçınmalısınız.

Kullandığınız ayakkabınızı plastik ya da tahta kalıplarla muhafaza edebilirsiniz. Hem fazla nemden korunmuş olacaktır hem de çatlak oluşumunu engellemiş olursunuz.

Islanmış olan ayakkabınıza saç kurutma makinesi tutmayın ya da kaloriferin çok yakınına koymayın. Fazla sıcak ayakkabınızda çatlaklar oluşturacaktır.

Yağmurlu günlerde süet ayakkabılarınızı su geçirmez sprey ile koruyabilirsiniz.

Ayakkabınızı boyarken kaliteli boyalar tercih edin. Badem yağı iyi bir cila olabilir.

Kanvas tarzı kumaşa sahip ayakkabılarınıza diş macunu sürün ve sonrasında bir bez ile silin. Silme işlemini çok bastırmadan nazikçe uygulamanız gerekiyor. Sildikten sonra da kuru açık renkli bir bez ile kurulayın.

Saten ya da ipek tarzı kumaş ayakkabılarda lekeleri çıkartmak için de bulaşık deterjanından yardım alabilirsiniz. Bir miktar su ile 2-3 damla bulaşık deterjanını karıştırıp ayakkabınızı temizleyebilirsiniz.

Rugan ayakkabılarınıza da diş fırçasından yardım alarak vazelin sürün ve temiz bir bezle silin. Ayakkabılarınız eski parlaklığına kavuşacak ve ömrünü de uzatmış olacaksınız.

Ayakkabılarınızda oluşan lekeleri çıkartmak için ise iki yemek kaşığı kadar karbonatı sıcak su ile karıştırın. Temiz bir bez ile bu karışımı ayakkabınızın lekeli bölgelerine uygulayın. Lekeler temizlendikten sonra da yine kuru bir bezle kurulayın.

Ayakkabılarınızı düzenli olarak lostraya götürüp profesyonel ellerde bakım görmesine izin vermelisiniz.



