Ayasofya Camii ve Galata Kulesi’nde sky mapping gösterisi

Kutlama etkinlikleri kapsamında önce Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye’de ilk kez kullanılan gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya Camii Galata Kulesi duvarlarında özel bir gösteri düzenlendi.

DHA