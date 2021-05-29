Türkiye Ayasofya Camii ve Galata Kulesi’nde sky mapping gösterisi

Ayasofya Camii ve Galata Kulesi’nde sky mapping gösterisi

Türkiye

Ayasofya Camii ve Galata Kulesi’nde sky mapping gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü kutlandı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 23:48 Son Güncelleme:
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Kutlama etkinlikleri kapsamında önce Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye’de ilk kez kullanılan gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya Camii Galata Kulesi duvarlarında özel bir gösteri düzenlendi.

DHA

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