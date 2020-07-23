Türkiye Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinler belli oldu

Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinler belli oldu

Türkiye

Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinler belli oldu

Yıllar sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinlerin isimleri belli oldu.

23 Temmuz 2020, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzinin atandığını belirterek, 'Belki tarihte ilk defa olacak. Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. Mehmet Boynukalın hocamızı imam olarak atıyoruz' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

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