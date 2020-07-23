Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzinin atandığını belirterek, 'Belki tarihte ilk defa olacak. Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. Mehmet Boynukalın hocamızı imam olarak atıyoruz' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.