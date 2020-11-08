Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı. Gli’nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli" notuyla duyurdu









"Dünyada en çok fotoğrafı çekilen kedi" unvanını elinde bulunduran Gli'nin ölüm haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler bir daha Gli'yi göremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Obama ile fotoğrafı var

2004 yılında Ayasofya'daki güvenlik kulübesinin çatısında doğan Gli, doğduğu günden bu yana Ayasofya'nın en sevimli koruyucularından oldu. Sevimli halleriyle tüm ziyaretçilerin dikkatini çeken Gli'yi görmeden kimse gitmiyordu. Hatta ABD Eski Başkanı Barack Obama bile Gli'yle fotoğraf çekilmişti.









Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesinin ardından Gli'nin durumu tartışma konusu olmuştu. Ancak daha sonra Gli'nin Ayasofya'da yaşamasına devam edebileceği açıklanmıştı.

Arkadaş geldi

Gli'ye Ankara'nın Pursaklar ilçesinden arkadaş geldi. Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan Kılıç, İstanbul'da Gli ile yaşamak için Ayasofya'ya getirilmişti.





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