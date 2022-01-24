Ayberk Pekcan’ın ölümü bugün Türk sanat dünyasına ikinci şoku yaşattı. Sabah saatlerinde Fatma Girik’in vefat haberiyle büyük üzüntü yaşanırken, Ayberk Pekcan’dan da akşam saatlerinde acı haber geldi. Peki, Ayberk Pekcan kaç yaşındaydı ve neden öldü? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ünlü oyuncunun hayat hikayesi…

AYBERK PEKCAN KAÇ YAŞINDAYDI NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşındayken hayata gözlerini yuman Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti.

Dirliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey rolü ile hafızalarda yer eden usta oyuncu hastalık haberini şöyle duyurmuştu;

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de doğan Ayberk Pekcan, ilk ve orta öğrenimini Adana'da, liseyi ise Mersin'de tamamladı. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda alan usta oyuncu mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşerek oyunculuk kariyerine başladı.

1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisi ile televizyon kariyerine adım atan Ayberk Pekcan, 'Yaprak Dökümü', 'Ihlamurlar Altında', 'Hayat Bilgisi', 'Keşanlı Ali Destanı' ve 'Kurtlar Vadisi', gibi popüler dizilerde rol aldı.

2010 yılında başrolünde oynadığı 'Saç' adlı sinema filmi, ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı.

2012 yılında gösterime giren 'Aşk ve Devrim' filmindeki başarılı performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek' oyuncu ödülüne layık görülen Ayberk Pekcan, 2014-2018 yılları arasında 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Artuk Bey' karakteriyle boy gösterdi.

AYBERK PEKCAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2015 - Ne Münasebet

2014 - Sevdam Alabora (Hakan)

2014 - Düşler ve Umutlar (Cabir)

2014-2018 - Diriliş: Ertuğrul (Artuk Bey)

2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tahsin German)

2011 - Keşanlı Ali Destanı (Teke Kazım)

2008-2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Şemo)

2007 - Yaprak Dökümü (Talat)

2005 - Körfez Ateşi (Esat)

2005 - Ihlamurlar Altında (Ekrem-Aynalı)

2004 - Türkü Filmi

2004 - Bir Dilim Aşk (Bülent)

2003 - Parmak İzi

2004 - Kurtlar Vadisi (Doktor)

2003 – Kampüsistan

2003 - Hayat Bilgisi (Mustafa)

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Muammer)

2001 - Tatlı Hayat

1995 - Çiçek Taksi (Talat)

AYBERK PEKCAN’IN OYNADIĞI FİLMLER

2002 - Abdülhamit Düşerken (Katip Ali Şevki)

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Köy Muhtarı / Terörist Başı)

2003 - Neredesin Firuze (Pislik)

2004 - Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım

2005 - Dağlar Dağımdır

2005 - Emanet ve İhanet (Ali)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Hacı)

2010 - Saç (Hamdi)

2011 - Aşk ve Devrim (Pala)

2013 - Kış Uykusu (Şoför Hidayet)

2015 - Mustang (Erol)