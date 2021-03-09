Ayberk Yılmaz kimdir? Ayberk Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik de yer alıyor. Girift’in en dikkat çeken isimlerinden biri ise genç ve başarılı oyuncu Ayberk Yılmaz. Ayberk Yılmaz'ı yakından tanıyalım...

AYBERK YILMAZ KİMDİR?

Ayberk Yılmaz 1989 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale halkının da gururla takip ettiği bir oyuncu olan Ayberk Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim aldı. Evli ve bir kız çocuk babası olan Ayberk Yılmaz, ekranın birçok dikkat çeken yapımında rol almış ve rol aldığı her yeni yapımda bir kat daha dikkat çeken bir oyuncu oldu.

AYBERK YILMAZ'IN OYNADIĞI DİZİLER

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Duvar dizisi ile gerçekleştiren Ayberk Yılmaz, sonrasında izleyicilerin severek takip ettiği Aşkların En Güzeli, Kapalıçarşı, Karamel gibi dizilerde de boy gösterdi.

TRT ekranının sevilen dizilerinden biri olan ve başrollerde Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Beni Böyle Sev adlı dizi ise Ayberk Yılmaz'ın en çok dikkat çektiği yapımlardan biri.