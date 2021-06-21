Ayça Varlıer profesyonellere taş çıkarttı

5 yıldır ‘kite surf’ (uçurtma sörfü) sporuyla uğraşan Ayça Varlıer havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum-Akyaka’da aldı. Kıyafetlerini giyip sörf tahtası üzerinde hünerlerini sergiledi. Zaman zaman 10 metreye kadar yükseldi. Oyuncunun o anlarını görenler “Uçtu uçtu Ayça uçtu” demekten kendilerini alamadı. Son derece profesyonel hareketler yapan Varlıer “Kendimi geliştirdim. Artık denizde takla atıyorum, sıçrıyorum” dedi.

VİRÜS GİBİ BİR SPOR

Oyuncu, adrenalini seven herkese bu sporu şu sözlerle tavsiye etti: “İnanılmaz bir tutku, hiçbir şeye benzemiyor. Virüs gibi kanınıza girdi mi sürekli düşünüyorsunuz.” Varlıer, bundan sonraki planlarından da bahsetti. Yaz tatilinin ardından Amerika’ya yerleşeceğini ve DJ sevgilisiyle birlikte New York’ta yaşayacaklarını açıkladı. Oyuncu, Türkiye’yi terk etmeyeceğini, sadece içine sinen bir proje olursa gidip gelebileceğini söyledi.