Magazin Ayça Varlıer profesyonellere taş çıkarttı

Ayça Varlıer profesyonellere taş çıkarttı

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Ayça Varlıer profesyonellere taş çıkarttı

Bodrum-Akyaka’da tatil yapan Ayça Varlıer'i, sörf tahtası üzerinde izleyenler “Uçtu uçtu Ayça uçtu” demekten kendilerini alamadı. Umut ÜNVER / POSTA

21 Haziran 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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5 yıldır ‘kite surf’ (uçurtma sörfü) sporuyla uğraşan Ayça Varlıer havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum-Akyaka’da aldı. Kıyafetlerini giyip sörf tahtası üzerinde hünerlerini sergiledi. Zaman zaman 10 metreye kadar yükseldi. Oyuncunun o anlarını görenler “Uçtu uçtu Ayça uçtu” demekten kendilerini alamadı. Son derece profesyonel hareketler yapan Varlıer “Kendimi geliştirdim. Artık denizde takla atıyorum, sıçrıyorum” dedi.

VİRÜS GİBİ BİR SPOR

Oyuncu, adrenalini seven herkese bu sporu şu sözlerle tavsiye etti: “İnanılmaz bir tutku, hiçbir şeye benzemiyor. Virüs gibi kanınıza girdi mi sürekli düşünüyorsunuz.” Varlıer, bundan sonraki planlarından da bahsetti. Yaz tatilinin ardından Amerika’ya yerleşeceğini ve DJ sevgilisiyle birlikte New York’ta yaşayacaklarını açıkladı. Oyuncu, Türkiye’yi terk etmeyeceğini, sadece içine sinen bir proje olursa gidip gelebileceğini söyledi.

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