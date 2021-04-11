Polonya’da SU-22 savaş jetleri hangarı olarak kullanılan eski bir askeri üs, uzay istasyonuna dönüştürüldü. Lunares isimli merkez, bir araştırma merkezi olarak daha önce uzay çalışmalarına ev sahipliği yapmıştı. Uzay turizminin her geçen gün daha çok gelişmesi, bu üssü de turistik bir merkeze dönüştürdü. Ay’da yaşayan bir astronotun hayatını deneyimleme fırsatı sunuluyor. 1700 Euro (16 bin TL) karşılığında iki hafta burada uzay tatbikatı yapılıyor. Her bir görev için altı kişi kabul ediliyor. Katılımcılar Ay’daymış gibi dondurulmuş gıdalar yiyor, gerçek astronot tulumları giyiyor.

KORONA TESTİ ŞARTI

Yer çekimsiz ortamda yürüyüş öğreniyor, bitki yetiştirme deneyleri yapıyorlar. Kendi aralarında hiyerarşik görev dağılımı oluyor. Her gün 07.30’da uyanıyor, yoga yapıyor, kahvaltı sonrası kilo, tansiyon ve şeker değerlerine baktırıyor ve egzersiz yapıyorlar.

Bu deneyime katılanların COVID-19 testi yaptırmış olması, kapalı alandan korkmaması, iyi derecede İngilizce bilmesi ve üniversite mezunu olması şartı aranıyor. Göreve katılan Fransız bilim insanı Benjamin Pothier, “Pandemide karantinaya alıştığımızdan burası daha özgür bir alan gibi geldi” diyor.