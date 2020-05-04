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Magazin Aydilge'den itiraf: Çocuk yapmaktan korkuyorum

Aydilge'den itiraf: Çocuk yapmaktan korkuyorum

Magazin

Aydilge'den itiraf: Çocuk yapmaktan korkuyorum

Aydilge keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile Haziran 2018’de nikah masasına oturmuştu.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Enes Özdemir’in Instagram’daki canlı yayınına konuk olan popçu, “Karantinada 9 şarkılık bir albüm yaptık” dedi.

Bebek istiyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Bu dönemde düşünmüyoruz. Çocuk yapmaktan korkuyorum. Utku da diretmiyor.”


Romantik tatil

Şarkıcı Aydilge ve keman virtüozü eşi Utku Barış Andaç, birinci evlilik yıl dönümlerini Çekya'nın başkenti Prag’da kutlamıştı. Aydilge, tarihi dokusundan çok etkilendiği şehirde eşine bir de şarkı yazmıştı.


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