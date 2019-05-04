Aydın’da toz taşınımı bekleniyor

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi’nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bölge genelinde bugün Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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AYDIN (İHA)