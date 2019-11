Aydınlatıcı müptezelleri buraya!

Ürünlerinin ambalaj tasarımları ile dikkat çeken, her ürünü ile vazgeçilmez marka haline gelen The Balm, aydınlatıcı koleksiyonuna bir yeni renk daha ekledi. Aydınlatıcı denince ilk akla gelen Lou Manizer serisine eklenen Bonnie, fenomen ürünler arasına giren Mary Lou ve Cindy Lou kadar iddialı olacak.The Balm’ın yeni ürünü Bonnie-Lou Manizer cilt tonuna göre allık, aydınlatıcı ya da far olarak kullanılabiliyor. Yüzde öne çıkarılmak istenen bölgeleri aydınlatarak ışıltılı ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan The Balm Bonnie-Lou Manizer parıltılı tonları ile fotoğraflarda bile farkını hissettiriyor. Göz makyajında da gölgelendirme yaparak göz hattını daha yukarı kaldırmayı sağlayan The Balm Bonnie Lou Manizer, Balm ailesinin en çok sevilen ürünleri arasındaki yerini hızla aldı.Yalnızca Gratis mağazalarında satışa sunulan The Balm Bonnie Lou Manizer’ın satış fiyatı: 72,90TL