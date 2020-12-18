Türkiye Ayhan Tuncer Covid-19’a yenik düştü

Ayhan Tuncer Covid-19’a yenik düştü

Türkiye

Ayhan Tuncer Covid-19’a yenik düştü

Corona virüs (Covid-19) tedavisi gören Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Aralık 2020, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer’in (51) Covid-19 testi 25 Kasım’da pozitif çıktı. Evde tedavisine devam eden Tuncer’in durumu, karantinasının 11’inci gününde durumu kötüleşti. Bunun üzerine Tuncer, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tuncer, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İHA

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