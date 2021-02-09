Türkiye 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' olayının sırrı çözüldü

'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' olayının sırrı çözüldü

Türkiye

'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' olayının sırrı çözüldü

Şanlıurfa Göbeklitepe'de bir anda ortaya çıkan metal bloğun sırrı ortaya çıktı.

09 Şubat 2021, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Göbeklitepe yakınlarına bırakılan, üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal blok, son günlerin hem ülkemizde hem dünya basınında en çok merak edilen konuları arasında yer alıyordu. Tüm yurtta merak uyandıran bu metal bloku görmek için vatandaşlar bölgeye gitmiş, yoğunluk nedeniyle güvenlik güçleri alanda tedbir almıştı.

Sırrı çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hedefi tek tek anlattı.

Erdoğan'ın açıklamalarının içinde en dikkat çeken anlardan biri ise 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' sözleri oldu.

Erdoğan, ''Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi kaynak ve yetkinliğe sahip olmamız gerektiğini belirledik. Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, 'gökyüzüne bak 'ay'ı gör.' açıklamasında bulunarak son günlerin çok konuşulan olayını aydınlatmış oldu.

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