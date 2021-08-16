Ayıcığı tedavi et! (Oyun)
Bu oyun aracılığıyla çocuğunuz minik ayıcığı iyileştirirken hem eğlenecek hem de matematiksel işlemler yapmayı pekiştirecektir.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:07 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Kağıt
- Yara bandı
- Kırmızı ve siyah keçeli kalem
NASIL OYNANIR?
Yara bantlarına bazı dört işlemler yazın. Kâğıda bir ayıcık resmi çizin ve kırmızı kalem ile ayıcık üzerine yara bantlarındaki işlemlerin cevaplarını yazın. Bunlar ayıcığın minik yaraları olacak. Çocuğunuzdan yara bantlarını doğru işlemlere bantlayarak ayıcığı tedavi etmesini isteyin.