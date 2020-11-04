Yeni bir araştırmaya göre Ay’ın uzun süredir kayıp olan ikizi, Mars’ın arkasında bulundu.

999 metre genişliğindeki 1998 VF31 isimli asteroit, ilk kez 22 yıl önce tespit edilmişti. Yeni analizler, göktaşının Ay’a “çarpıcı biçimde benzediğini” ortaya koydu.

Kuzey İrlanda’daki Armagh Gözlemevi ve Planetaryumu’ndan bilim insanları, göktaşını gözlemlemek için Avrupa Güney Gözlemevi'ni (ESO) ve Çok Büyük Teleskobu (Very Large Telescope) kullandı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Apostolos Christou, bunun yaklaşık 4 milyar yıl önce Güneş Sistemi'nin oluştuğu sırada meydana gelen bir çarpışmayla yerinden edilen bir Ay parçası olduğuna inanıyor:

İncelememize Ay spektrumlarını dahil edene kadar tatmin edici hiçbir eşleşme görmedik. Kayanın Ay yüzeyinin bazı kısımlarıyla benzerliği çarpıcıydı.

Kökeniyle ilgili gizemi yıllardır koruyan asteroit, Mars’ın “Truvalıları” diye bilinen bir grubun parçası. Bu grup, Mars'ın etrafında hiç dolaşmıyor ve gezegenin hareketini takip ederek her zaman arkasında gizleniyor.