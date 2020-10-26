Bilim & Teknoloji Ay'ın yüzeyinde su bulundu

Ay'ın yüzeyinde su bulundu

Bilim & Teknoloji

Ay'ın yüzeyinde su bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay hakkında heyecan verici yeni keşfi açıkladı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 20:24 Son Güncelleme:
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NASA yöneticisi Jim Bridenstine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.

Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."



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