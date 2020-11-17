Magazin Aylin Aslım, Utku Vargı’yla evlendi

Aylin Aslım, Utku Vargı’yla evlendi

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Aylin Aslım, Utku Vargı’yla evlendi

Aylin Aslım ve Utku Vargı, 14 Kasım’da Antalya’da nikâh defterine imza attı. Çiftin nikâhını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı.

17 Kasım 2020, Salı 10:02 Son Güncelleme:
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Köleoğlu, çifte sosyal medyada mutluluk diledi:

“Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim.”

Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.

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