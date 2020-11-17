Aylin Aslım, Utku Vargı’yla evlendi

Köleoğlu, çifte sosyal medyada mutluluk diledi:

“Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim.”

Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.







