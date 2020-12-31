Türkiye Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlanırken babası ayakta duramadı

Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlanırken babası ayakta duramadı

Türkiye

Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlanırken babası ayakta duramadı

Maltepe'de katil zanlısı Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cenazesi toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken Aylin Sözer'in babası ayakta durmak zorluk çekti.

31 Aralık 2020, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürülen akademisyen Dr. Aylin Sözer için Gülsuyu 122 Evler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sözer'in cenazesi burada kılınan namazın ardından Gülsuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Sözer'in ailesi, dostları, akademisyen arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Cami girişinde cenazeye gelenlere yakalarına takmaları için Sözer'in siyah beyaz bir fotoğrafı ve papatya verildi.

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Anne ve babası güçlükle ayakta durdu

Anne Safiye ve Baba Ayhan Sözer, kızlarının tabutu başında güçlükle ayakta durdu. 20 yaşındaki oğlu Arda Çapan ise dedesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Göğsünün üzerine kızı Aylin Sözer'in fotoğrafını takan baba, ayakta durmakta zorlanınca bir süre sonra sandalyeye oturtuldu. Acılı aileye yakınları baş sağlığı dileklerinde bulunarak destek olmaya çalıştı. Baba Ayhan Sözer ise cenaze töreninde yanlarında bulunan öğrencilere ve kızının çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Tabutunun başına kırmızı tülbent konuldu

Öğrencilerinin "Kırmızı saçlı iyilik meleğimiz'' dediği Sözer'in tabutu başında bulunan pembe tülbent kardeşi Nilay Sözer tarafından kaldırıldı ve yerine kırmızı bir tülbent konuldu.

Öğrencileri gözyaşlarına boğuldu

Aylin Sözer'in cenaze törenine katılan öğrencileri de hocalarının arkasından gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınacağı camiye ellerinde Aylin Hoca'nın "İyilik Meleğimiz Seni Unutmayacağız" yazılı fotoğrafıyla gelen öğrencileri, fotoğraf çerçevesini tabutun önüne koydu. Sözer'in fotoğrafının yanından bir an olsun ayrılmayan öğrencilerinden biri, cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

Ailesi ve sevenleri tabutun arkasından mezarlığa yürüdü

Sözer'in tabutu, kılınan namazın ardından omuzlanarak caminin yakınındaki Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ailesi ve sevenleri tabutun arkasından yürüyerek Sözer'in toprağa verileceği yere geldi. Sözer, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

"En ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"

Avukat Okan Göler cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Maktul ailesinin avukatıyım. Bugün Türkiye'de bir anne bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dosya hakkında kısaca bir bilgi verilmek gerekirse de şu an dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Ve soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma devam ettiğinden dolayı dosya hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Net bir bilgiye sahip olduğumuz takdirde gerek yazılı gerek sözlü kamuoyuna bir bilgilendirme yayınlayacağız" dedi.

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