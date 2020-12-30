Türkiye Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı

Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı

Türkiye

Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı

Maltepe'de Aylin Sözer'i cinayetinde şüpheli Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de dün sabah 49 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

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Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi. 

DHA


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