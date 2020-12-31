Türkiye Aylin Sözer'in babası iddialara yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok
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Aylin Sözer'in babası iddialara yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok

Türkiye

Aylin Sözer'in babası iddialara yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok

Maltepe'de katil zanlısı Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası ilk kez konuştu. Acılı baba, zanlı Kemal Ayyıldız'ın kızına dolap yapmak için fiyat verdiğini belirtti. Baba Sözer, 'Kızım 'fazla' deyip göndermiş. Kızımın erkek arkadaşı değil. Kızımın böyle bir şeye vakti yok. Benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler sevgilim var derdi.' dedi.

31 Aralık 2020, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
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Maltepe'de öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer, zanlı Kemal Ayyıldız'ın kızına dolap yapmak için fiyat verdiğini belirtti. Baba Sözer, "Kızım 'fazla' deyip göndermiş. Kızımın erkek arkadaşı değil. Kızımın böyle bir şeye vakti yok. Benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler sevgilim var derdi" dedi.

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İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer sevgili iddiaları ile ilgili konuştu. Kızının iki ay önce Sefaköy'den Maltepe'deki bu eve taşındığını belirten Sözer, "Kitapları için dolap yaptırmak istiyordu ve bu adamla konuşup fiyat almış. 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar" dedi.

"Erkek arkadaşı olsa bilirdik" 

Tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer, "Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok" dedi.

"Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı" 

Baba Sözer, "Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin" diye konuştu.

"Adi hırsız kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor"  

Kızını hunharca katledip yakan zanlı Ayyıldız'a tepki gösteren Ayhan Sözer, "Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?  

İstanbul Maltepe'de 29 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından canice öldürüldü. Ayyıldız, kadını boğazından bıçakladıktan sonra Sözer'in cansız bedenini ateşe verdi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Ayyıldız, hırsızlık süsü vermek adına evi de yakmaya çalıştı.Katil ilk ifadesinde Sözer ile uzun yıllar tanıştığını ve sevgili olduklarını iddia etti.

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