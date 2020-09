Ayna ayna söyle bana: Kaç yaşında gösteriyorum?

11 Mayıs tarihinde başlayan Satürn retrosu 29 Eylül Salı günü sonlanıyor. Bir gezegen retro hareketteyken temsil ettiği konularda problem çıkarmaya eğilimlidir. İlgili alanlarda sorun varsa bunları fark etmek, çözüm yolları aramak ve düzeltmek için bize fırsat sunar. Satürn retrosu döneminde erken yaşlandırıcı etkiler de yoğundur. Oğlak burcunda retro harekette olan Satürn, yaz dönemi boyunca zorlu açılara da maruz kaldığından dolayı yaşlanma hızımızı arttırmış olabilir. Satürn, bu hafta Salı günü itibarıyla direkt harekete dönüyor. Yaşlılık karşıtı (antiaging) bakımlar ile yıpratıcı retro etkilerini hafifletebilir, cildi ve vücudu tazeleyebiliriz.

Gençlik için C vitamini şart!

Önceki yazılarımda bahsetmiştim, Medikal astrolojide her vitaminin bir yöneticisi vardır. C vitamininki Satürn gezegenidir. Satürn retrosunun zorlu etkilerini üzerimizden atmak için C vitamini içeren besinler, (hekim/eczacı kontrolünde) takviye edici gıdalar tüketmek; C vitaminli bakım ürünleri uygulamak faydalı olacaktır. Pandemi nedeniyle bu vitamine ihtiyaç ve ilginin arttığı bir dönemdeyiz. Bu vitamini aynı zamanda gençlik ve güzellik için de vücudumuzdan eksik etmemeliyiz. Kolajen sentezini arttıran C vitamini gençleştirici bakımların olmazsa olmazıdır.

Cazibenizi konuşturun!

2 Ekim Cuma günü Koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Ay Koç burcunda Ben derken, Güneş Terazi’de Biz diyor olacak. İlişkide fiziksel cazibenin öne çıkacağı, kişilerin partnerleri tarafından beğenilme arzusunun zirvede olacağı bir haftadayız. Günlük bakımların dışında çarpıcı makyaj, saç şekillendirme, çekici kokular içeren vücut bakımlarıyla özel uygulamalar bu günlere renk katabilir.

Yüz bölgesine dikkat!

Dolunay esnasında Ay, yüzü yöneten Koç burcunda. Bu bölgede yoğun hassasiyet olacağından dolayı dolunay ve civarı günlerde yüz bölgesine estetik operasyon yaptırılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

Güzellik gezegeni Venüs için temizlik vakti!

Venüs, 2 Ekim’de Başak burcuna geçiş yapacak. Hijyen ve temizlik deyince Başak burcu akla gelir. Venüs’ün bu yerleşimi, güzellik bakımlarında temizliğe verdiğimiz önemi arttıracak. Bu dönem ağır makyaj yerine sade ve temiz görünümü tercih edebiliriz. Cildi derinlemesine temizleyen peeling ürünlerine ilgi de artacaktır. Ancak unutmayalım, her şeyin aşırısı zarar.

Cildi gereğinden fazla temizlemek, cilt pH’ını bozan ürünlerle cildi aşındırmak faydadan çok zarar getirir. Cilt pH’ı ile uyumlu ürünler kullanmanızı, cildi temizledikten sonra mutlaka nemlendirici uygulamanızı öneririm. Vücut için de aynı şey geçerlidir. Genelde vücut nemlendirme ihmal edilir, bu da vücutta yaşlılık belirtilerinin hızla ortaya çıkışına sebep olur. Özellikle banyo sonrası nemlendirici bakım uygulamayı unutmayalım. Vücut demişken eller de bu yıl gündemde.

Pandemi nedeniyle sürekli yıkadığımız, kolonya ve dezenfektan ürünleri sık kullandığımız şu dönem, el bakım kremlerini ihmal etmeyelim, sık sık uygulama yapalım. Güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum.