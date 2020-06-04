Ayna buğusuna çizilen şekiller kişilik özelliklerini yansıtıyor

Grafologlar, buğulanmış camlara çizilen şekillerin aslında ne anlama geldiğini buldu. Big Bathroom Shop tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların rastgele yaptıkları karalamalar derin duygularını ortaya koyuyor ve belirli olaylar üzerinde düşünmelerine yardımcı oluyor. Sosyal izolasyon sırasında İngiliz halkının üçte ikisi duygularını karalamalar yaparak ifade etmeye çalıştığını, bunların da beşte birinin endişeli veya stresli oldukları için bunu yaptığını ortaya çıkardı. El yazısı uzmanı Tracey Trussell, karalamaların ardındaki anlamı ortaya çıkarmak için yapılan ana çizimleri analiz etti.

Aynaya çizdiğiniz resimler ile özelliklerinizi yansıttığınızı biliyor muydunuz?

KALP: Buğulu cama kalp çizenler; empati sahibi, sevecen kişiler.

ÇİÇEK: Yardımsever ve şefkatli kişilerin tercihi çiçek çizmek.

YILDIZ: İdealist kişiler yıldız çiziyor.

GÜLEN YÜZ: Çözümü en karmaşık şekil. Birbirine zıt 2 anlamı birden var. Gülen yüz çizen kişi ya çok mutlu ya da mutsuz ve gülümsemek istiyor.

BULUT: Kişinin, bulunduğu koşullardan kaçmak istediği anlamına geliyor.

NOTA: Kişinin gelecek hakkında iyimser olduğunu gösteriyor.

GÖKKUŞAĞI :Çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları çoğu zaman işleri halletmek için yetişkinlere güvendiklerini ve bu arada iyimser olduklarını söylüyor.





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