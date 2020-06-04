Ayna buğusuna çizilen şekiller kişilik özelliklerini yansıtıyor
İngiliz uzmanlar, kişilerin banyo aynasının buğusuna çizdiği şekillerin kişilik özelliklerini yansıttığını açıkladı. Karantina sırasında insanların endişelerini karalamalar yaparak ifade ettiğini belirten uzmanlar, ana çizimleri analiz etti. İşte ayna buğusu çizimlerine göre kişilik özellikleri.
04 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Grafologlar, buğulanmış camlara çizilen şekillerin aslında ne anlama geldiğini buldu. Big Bathroom Shop tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların rastgele yaptıkları karalamalar derin duygularını ortaya koyuyor ve belirli olaylar üzerinde düşünmelerine yardımcı oluyor. Sosyal izolasyon sırasında İngiliz halkının üçte ikisi duygularını karalamalar yaparak ifade etmeye çalıştığını, bunların da beşte birinin endişeli veya stresli oldukları için bunu yaptığını ortaya çıkardı. El yazısı uzmanı Tracey Trussell, karalamaların ardındaki anlamı ortaya çıkarmak için yapılan ana çizimleri analiz etti.
Aynaya çizdiğiniz resimler ile özelliklerinizi yansıttığınızı biliyor muydunuz?
KALP: Buğulu cama kalp çizenler; empati sahibi, sevecen kişiler.
ÇİÇEK: Yardımsever ve şefkatli kişilerin tercihi çiçek çizmek.
YILDIZ: İdealist kişiler yıldız çiziyor.
GÜLEN YÜZ: Çözümü en karmaşık şekil. Birbirine zıt 2 anlamı birden var. Gülen yüz çizen kişi ya çok mutlu ya da mutsuz ve gülümsemek istiyor.
BULUT: Kişinin, bulunduğu koşullardan kaçmak istediği anlamına geliyor.
NOTA: Kişinin gelecek hakkında iyimser olduğunu gösteriyor.
GÖKKUŞAĞI :Çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları çoğu zaman işleri halletmek için yetişkinlere güvendiklerini ve bu arada iyimser olduklarını söylüyor.