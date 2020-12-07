Aynı aileden 3 kişi corona virüsten öldü
İzmit'te, corona virüs nedeniyle bir ay içerisinde Muhammet (39), annesi Mahmure ve babası Hasan Kılınç (76) yaşamlarını yitirdi.
07 Aralık 2020, Pazartesi 00:28 Son Güncelleme:
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İzmit'te emlakçılık yapan Muhammet Kılınç, kasım ayında corona virüs nedeniyle tedaviye alındı. 3 çocuk babası Muhammet Kılınç, 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan anne Mahmure Kılınç da corona virüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi. Mahmure Kılınç, Hatipköy Mezarlığında oğlunun yanında toprağa verildi.
Yine aynı aileden corona virüs teşhisiyle bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise bugün yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç'ın cenazesi yarın oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verilecek.
DHA
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