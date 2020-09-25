Türkiye Aynı yerde defalarca bayılan simitçi hakkında gerçek ortaya çıktı

Aynı yerde defalarca bayılan simitçi hakkında gerçek ortaya çıktı

Türkiye

Aynı yerde defalarca bayılan simitçi hakkında gerçek ortaya çıktı

Ankara'da simit tablası ile aynı yerde art arda 3 kez bayılma numarası yaparak ilaç parası isteyen kişi kameralara yakalandı.

25 Eylül 2020, Cuma 13:37 Son Güncelleme:
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Başkent'te Mevlana Bulvarı'nda başındaki simit tablası bulunan kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı. Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görünler, yardıma koştu.



Simitçi gibi davranan kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi. Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra art arda iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardım edenlerden para aldı. En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi. Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.

DHA


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