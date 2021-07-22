Aynısını yap(Oyun)

MALZEMELER

Parmak boyası, küçük kâğıtlar, kulak çubuğu, şekilleri çizmek için kalem ve parmak boyası ile aynı renkte kuru boyalar / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Küçük kâğıtlara üçgen, kare veya herhangi bir şekil çizin ve kenar uçlarını parmak boyaları ile aynı olacak şekilde kuru boyalar ile boyayın. Çocuğunuza küçük kâğıttaki şekli gösterin. Şekillere bakarak kulak çubukları ve parmak boyalarıyla aynısını yapmasını isteyin.