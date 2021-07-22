Etkinlik Rehberi Aynısını yap(Oyun)

Aynısını yap(Oyun)

Etkinlik Rehberi

Aynısını yap(Oyun)

Bu oyun çocuğunuzun odaklanma ve görsel motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır

22 Temmuz 2021, Perşembe 11:20 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Parmak boyası, küçük kâğıtlar, kulak çubuğu, şekilleri çizmek için kalem ve parmak boyası ile aynı renkte kuru boyalar / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

 Küçük kâğıtlara üçgen, kare veya herhangi bir şekil çizin ve kenar uçlarını parmak boyaları ile aynı olacak şekilde kuru boyalar ile boyayın. Çocuğunuza küçük kâğıttaki şekli gösterin. Şekillere bakarak kulak çubukları ve parmak boyalarıyla aynısını yapmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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