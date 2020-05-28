Magazin Ayrılık yok aşka devam

Ayrılık yok aşka devam

Magazin

Ayrılık yok aşka devam

Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ’un köpeğini severken verdiği pozu, sosyal medyada paylaştı. Aynı karenin benzeri Başak Dizer’den de geldi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

28 Mayıs 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın 2017’de ‘İçerde’ dizisinde oynarken başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 3 yıldır bir ayrılıp bir barışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bu ilişkinin yine bittiği iddia edildi. Ayrılık dedikoduları üzerine Duygu Sarışın, Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ’un Kemerburgaz’daki evlerinin verandasında verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Aynı karenin benzeri Başak Dizer’den de geldi. Bu durum; Duygu ile Çağatay’ın aşkı devam ediyor, şeklinde yorumlandı.

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