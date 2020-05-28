Ayrılık yok aşka devam

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın 2017’de ‘İçerde’ dizisinde oynarken başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 3 yıldır bir ayrılıp bir barışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bu ilişkinin yine bittiği iddia edildi. Ayrılık dedikoduları üzerine Duygu Sarışın, Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ’un Kemerburgaz’daki evlerinin verandasında verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Aynı karenin benzeri Başak Dizer’den de geldi. Bu durum; Duygu ile Çağatay’ın aşkı devam ediyor, şeklinde yorumlandı.

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