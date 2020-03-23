Ayşe Engin: Dışarı çıkmayı kahramanlık zannediyorlar

“Evde oturanlara telefon açıp alaycı şekilde ‘Ne var canım, iki hava aldık’ diyenler, dışarı çıkmayı kahramanlık sayanlar, arsızca dolaşanlar, sizin yüzünüzden hasta ve ölü sayısı artacak. Veballeri sizin üzerinize olsun” dedi.

'Cahille sohbeti kestim'

Ayşe Engin sözlerine şöyle devam etti:

“İki gün evde kalsanız, ölmezsiniz. Biz ailece 6 gündür evdeyiz. Kendimize izole bir hayat kurduk. Siz akıllısınız da biz aptal mıyız? Allah bizi, sizden korusun! Elbet bu günler geçecek. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle demeyeceğim. Çünkü bu tür insanlarla görüşmeyeceğim. Cahiller ile muhabbeti kestim.”

Halil Kalmuk/ POSTA

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