Magazin Ayşe Engin: Dışarı çıkmayı kahramanlık zannediyorlar

Ayşe Engin: Dışarı çıkmayı kahramanlık zannediyorlar

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Ayşe Engin: Dışarı çıkmayı kahramanlık zannediyorlar

Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin, Boğaz hattının yürüyüş yapanlarla dolup taştığını gazetelerden görünce köpürdü.

23 Mart 2020, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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“Evde oturanlara telefon açıp alaycı şekilde ‘Ne var canım, iki hava aldık’ diyenler, dışarı çıkmayı kahramanlık sayanlar, arsızca dolaşanlar, sizin yüzünüzden hasta ve ölü sayısı artacak. Veballeri sizin üzerinize olsun” dedi.

'Cahille sohbeti kestim'

Ayşe Engin sözlerine şöyle devam etti:

“İki gün evde kalsanız, ölmezsiniz. Biz ailece 6 gündür evdeyiz. Kendimize izole bir hayat kurduk. Siz akıllısınız da biz aptal mıyız? Allah bizi, sizden korusun! Elbet bu günler geçecek. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle demeyeceğim. Çünkü bu tür insanlarla görüşmeyeceğim. Cahiller ile muhabbeti kestim.”

Halil Kalmuk/ POSTA

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