Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

Kızılağaç Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Ayşe Hatun Önal sahneye çıktı.

1,5 saat sahnede kalan Ayşe Hatun Önal, söylediği birbirinden hareketli parçalarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.

Şarkı aralarında sahne önündeki tatilcilerin çocuklarıyla konuşan Ayşe Hatun Önal, çocukların çok güzel olduğunu belirtti.

Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Ayşe Hatun Önal, "Bu nasıl güzellik. Ben sizi kaçırsam mı acaba? Adım çocuk hırsızına çıkacak. Çocuklara bu kadar ilgi gösterdiğime göre benim çocuk yapma vaktim gelmiş herhalde" dedi.

*Ayşe Hatun Önal daha önce de POSTA gazetesine verdiği röportajda, "Tuba Ünsal taşıyıcı anne olmayı kabul ederse çocuk yapabilirim demişti."

DHA