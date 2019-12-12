Ayşe Hatun Önal: Yalnızlıktan artık sıkıldım

Hilton İstanbul Bomonti Otel’de düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’ gecesinde Vildan Atasever, Cansu Fırıncı, Cahit Şaher ve İvana Sert ödül aldı.

Tolga Çam imzalı kıyafetiyle dikkat çeken Ayşe Hatun Önal, “Uzun süredir kalbim boş. Şu an hayatımdaki tek erkek; menajerim. Yalnızlıktan sıkılmaya başladım. İnşallah 2020’de hayatıma biri girer. Umarım olur” diye konuştu.

Evlilik teklifi gelmemiş

Derya Uluğ 2016’da müzisyen Asil Gök ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililerin geçen ilkbaharda nikah masasına oturacakları iddia edilmişti ama aradan mevsimler geçti! Popçu dün “Evlilik ne zaman?” sorusuna “Henüz teklif bile almadım. Asil ile hazır olduğumuz zaman evleniriz” yanıtını verdi.

‘Gerçeğinden daha uzun süredir kocasıyım’

Töreni Pınar Altuğ ile ‘Çocuklar Duymasın’daki partneri Tamer Karadağlı sundu. Pınar Altuğ, “Bir ay sonra 18 yıllık olacağız. Tamer’i en iyi tanıyan birkaç kadından biriyim” dedi. Tamer Karadağlı da “Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım! Sahnede yanımda Pınar varsa, çuvallamaktan korkmam” karşılığını verdi. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2008’de evlenmişti.

Ivana Sert: Savaşçı bir kadınım

Şarkıcılığa soyunan İvana Sert, ‘En İyi Kozmetik Markası’ ödülünü aldı. İvana, sesini eleştirenlere şu karşılığı verdi: “Ben kimsenin ekmeğine karışmıyorum, laf atmıyorum. Ama olsun, olumsuz yorumlar beni daha da hırslandırıyor. Unutmasınlar; savaşçı bir kadınım. Yakında bombalarım olacak, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses’ten de şarkılar söyleyeceğim.”

***Sevgilisi Tarhan Telli'den ayrılan İvana Sert gergin görünüyordu.





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Haberin fotoğrafları için tıklayın Ivana Sert ve Tarhan Telli ayrıldı