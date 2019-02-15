Ayşe Hatun Önal yeni albümle geliyor

Birlikte çalıştığı popçu Berkay “Ayşe’nin tarzı ve güzelliği müzik dünyasının dilinde. Ona şarkı beğendirmek zor. yaptığımız besteyi her gün telefonda dinletiyoruz” dedi.

KORUMA KARARI KALDIRILDI

Güzide Duran'ın kavgalı olduğu Ayşe Hatun Önal'a karşı aldığı 6 ay süreli koruma kararı Önal’ın itirazı üzerine kaldırıldı. Güzide Duran’ın aldırdığı koruma kararının kötü niyetli ve amaç dışı olduğunu kaydeden mahkeme, bu tür başvurular yüzünden gerçek mağdurların korunamadığını belirtti.