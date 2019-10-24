Ayşe Hatun Önal: Dağınık ve pasaklıyım

Ayşe Hatun Önal, bir radyo programına bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu.

Genç müzisyen Fikri Karayel’den aldığı yeni şarkısı “Efsane” ile ilgili olarak konuştu.

"Kabul ediyorum zor biriyim"

Önal, “Fikri’yi yakından takip ediyordum. Şarkılarını kendisinin yazdığını öğrenince tanışmak istedim. Her projede farklı isimlerle çalışıyorum. Kabul ediyorum zor biriyim."

"Dağınık ve pasaklıyım"

"Mesela evimde dağınık ve pasaklıyım. Sadece işimde titizim. Her ayrıntısıyla ilgileniyorum. Hatta yorabiliyorum.” dedi.

Yasemin Şefik'in "Her klibinden birbirinden farklı, nasıl oluşturuyorsun konseptleri?" sorusu üzerine Hatun Önal; "Aklımda hep bir fikir var. Yönetmenlerle klip toplantıları yaptığımda donelerim hazır. Bir fotoğraftan herhangi bir şeyden aklıma gelen şeyler. Hep aynı tarz işlerin içinde olmak istemiyorum. Mesela plajda klip çekilecekse bikinili poz poz içerik istemiyorum." dedi.



